ترامب: نجري محادثات جيدة للغاية مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الجمعة، أن بلاده تواصل إجراء محادثات جيدة للغاية مع .









وأضاف: "نحقق نتائج جيدة خلال المحادثات مع إيران". وقال في تصريح صحفي، إن " تواصل المفاوضات مع ".وأضاف: "نحقق نتائج جيدة خلال المحادثات مع إيران".