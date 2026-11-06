13 مليون متر مكعب حصيلة الأمطار.. مصر تكشف حقيقة انهيار سدود سيناء

وذكرت الوزارة في بيان، أن العاصفة المطرية التي شهدها حوض وادي وتير نهاية تشرين الأول الماضي أسفرت عن حصاد نحو 13 مليون متر مكعب من المياه عبر 4 منشآت رئيسية، موضحة أن الأضرار اقتصرت على حاجز خرساني وحواجز جابيونية تخضع لتقييم أعمال الصيانة.وأضافت أن الصور المتداولة بشأن انهيار السدود توثق أعمال نحر حول قواعد أحد الكباري على الطريق الساحلي (شرم الشيخ – طابا)، ولا تتعلق بمنشآت الحماية التابعة لها.وأشارت إلى تنفيذ 43 منشأة للحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار في حوض وادي وتير، بكلفة 660 مليون جنيه، وبسعة تخزينية تبلغ 32.9 مليون متر مكعب، فيما تستهدف خططها رفع السعة إلى 76.37 مليون متر مكعب بكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.