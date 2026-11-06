قاضية أمريكية توقف مشروع ترامب لبناء "قوس النصر" في واشنطن

وقررت قاضية المحكمة الجزئية منع من البدء بأعمال البناء خلال هذه الفترة، وذلك بعد وقت قصير من حصول المشروع على موافقة لتخطيط العاصمة، بأغلبية أصوات مقابل أربعة.وجاء القرار عقب دعوى قضائية رفعها محاربون قدامى شاركوا في حرب ، اعتراضاً على إقامة هذا الصرح، الذي من شأنه أن يحجب الرؤية بين نصب التذكاري ومقبرة أرلينغتون الوطنية، التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأمريكيين.وبحسب التصاميم المقترحة، سيتجاوز ارتفاع 76 متراً، ليكون أعلى بكثير من قوس النصر في العاصمة الفرنسية ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 50 متراً، والذي استُلهم منه المشروع.ويُعد القوس واحداً من مجموعة مشاريع أطلقها بهدف تغيير معالم العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها، من بينها إنشاء قاعة احتفالات في ، وتجديد بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول، فضلاً عن مقترح لإعادة تطوير ملعب غولف تاريخي على ضفاف .كما سبق أن وُضع اسم ترامب على للفنون، الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي، قبل أن يصدر قاضٍ أمراً بإلغاء هذه الخطوة.وفي سياق متصل، وقّع ترامب، الخميس، أمراً يقضي بتصنيف المكتب البيضوي معلماً وطنياً.