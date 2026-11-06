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الأمم المتحدة: 90 مليون نازح يواجهون مخاطر مناخية حادة حول العالم
دوليات
2026-11-06 | 03:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
15 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
حذرت
الأمم المتحدة
، الجمعة، من أن نحو 90 مليون لاجئ ونازح قسراً حول العالم يواجهون مخاطر مناخية جسيمة، فيما أكدت أن ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة لتداعيات التغير المناخي.
وذكر تقرير صادر عن مفوضية
الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين، قبيل انعقاد
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
«كوب 31» في
تركيا
، أن الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من النزاعات والعنف والاضطهاد يواجهون مخاطر إضافية تتمثل بموجات الجفاف الحادة والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
وقال مساعد
المفوض السامي للعمليات في المفوضية أنطون ليز غارسيا، إن اللاجئين يواجهون «ظلماً مزدوجاً»، إذ اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب نزاعات لم يتسببوا بها، ليجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة مناخية لم يسهموا فيها إلا بقدر ضئيل.
وأشار التقرير إلى أن التغير المناخي بات يهدد فرص التوصل إلى حلول دائمة للنازحين، موضحاً أن أكثر من ثلثي اللاجئين الذين عادوا إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الحالي وجدوا أنفسهم في مناطق شديدة التأثر بالمخاطر المناخية.
وفي
سوريا
، التي عاد إليها نحو أربعة ملايين نازح، حذرت المفوضية من أن انخفاض مستويات المياه الجوفية والصدمات المناخية يهددان جهود التعافي، مستشهدة بالفيضانات التي شهدتها مناطق على طول
نهر الفرات
في أيار الماضي، وألحقت أضراراً بالمنازل وأدت إلى نزوح الآلاف مجدداً.
كما حذرت من تداعيات الحرارة الشديدة، متوقعة أن تواجه واحدة من كل ثلاث مستوطنات للاجئين في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء
الكبرى، بحلول عام 2050، ما لا يقل عن 100 يوم سنوياً من درجات الحرارة الخطيرة.
وبحسب التقرير، تسببت الكوارث المرتبطة بالطقس بأكثر من 255 مليون حالة نزوح داخلي حول العالم خلال العقد الماضي، بمعدل يصل إلى 70 ألف حالة يومياً.
ولفتت المفوضية إلى أن ظاهرة «إل نينيو»، التي شهدت قوة استثنائية خلال العام الحالي، قد تؤدي إلى موجات نزوح إضافية، مشيرة إلى أن التوقعات في شرق إفريقيا تحذر من احتمال نزوح ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص في كل من الصومال وكينيا وجنوب
السودان
وأوغندا بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الفيضانات الشديدة المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضحت المفوضية أن 10% فقط من التمويل المناخي العالمي يذهب إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين المعرضين للمخاطر المناخية.
وأكد غارسيا أن التغير المناخي لم يعد تهديداً بعيداً بالنسبة للملايين، بل بات يدمر أماكن إيوائهم ويقوض مصادر عيشهم وفرص إعادة بناء حياتهم، داعياً الحكومات ومؤسسات التمويل المناخي إلى إدراج اللاجئين والنازحين ضمن الخطط المناخية الوطنية وآليات التمويل.
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