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ثمانية قتلى بهجمات مسلحة في تركيا

دوليات

2026-11-05 | 14:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ثمانية قتلى بهجمات مسلحة في تركيا
المصدر:
روسيا اليوم
383 شوهد

أعلن مكتب والي أفيون كاراهيسار غربي تركيا، الخميس، مقتل 8 أشخاص وإصابة تاسع بجروح خطيرة، جراء سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مواقع مختلفة في الولاية.

وأوضح المكتب في بيان أن جميع المؤسسات الحكومية المعنية تعمل بتنسيق كامل منذ اللحظات الأولى للحوادث، بهدف كشف ملابساتها وضمان سير التحقيقات بصورة سليمة.

وأضاف أن الإجراءات القضائية تجري تحت إشراف مكتب المدعي العام في أفيون كاراهيسار، مؤكدا أن السلطات تتعامل مع التحقيق بحساسية بالغة، فيما قدم تعازيه لأسر الضحايا وذويهم.

وفي أحدث تطور، أعلنت النيابة العامة في أفيون كاراهيسار أن الهجمات وقعت في عدة مواقع، شملت مركز الولاية وقضاء إحسانية وبلدة أنيتكايا، مشيرة إلى تكليف نائب للمدعي العام وثلاثة مدعين عامين بالتحقيق في الحوادث، بالتزامن مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لتوقيف المسؤولين عنها.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن قوات الدرك توجهت إلى المواقع المستهدفة عقب تلقي بلاغ عبر مركز الطوارئ، وعثرت على قتلى ومصابين بطلقات نارية في مناطق قروية تابعة لقضاء إحسانية.

من جهتها، ذكرت وكالة "ديمير أورين" التركية أن المهاجم استخدم بندقية خرطوش في إطلاق النار على الضحايا بمواقع متفرقة، قبل أن يفر من المنطقة على متن سيارة تجارية خفيفة حمراء.

وأضافت الوكالة أن كاميرات مراقبة رصدت شخصا يخرج من سيارة حاملا بندقية، مشيرا الى أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية مشتبه به، وتواصل عمليات البحث عنه.
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