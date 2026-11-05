ثمانية قتلى بهجمات مسلحة في تركيا

وأوضح المكتب في بيان أن جميع المؤسسات الحكومية المعنية تعمل بتنسيق كامل منذ اللحظات الأولى للحوادث، بهدف كشف ملابساتها وضمان سير التحقيقات بصورة سليمة.وأضاف أن الإجراءات القضائية تجري تحت إشراف في أفيون كاراهيسار، مؤكدا أن السلطات تتعامل مع التحقيق بحساسية بالغة، فيما قدم تعازيه لأسر الضحايا وذويهم.وفي أحدث تطور، أعلنت في أفيون كاراهيسار أن الهجمات وقعت في عدة مواقع، شملت مركز الولاية وقضاء إحسانية وبلدة أنيتكايا، مشيرة إلى تكليف نائب للمدعي العام وثلاثة مدعين عامين بالتحقيق في الحوادث، بالتزامن مع استمرار جهود لتوقيف المسؤولين عنها.وأفادت وكالة " " التركية بأن قوات الدرك توجهت إلى المواقع المستهدفة عقب تلقي بلاغ عبر ، وعثرت على قتلى ومصابين بطلقات نارية في مناطق قروية تابعة لقضاء إحسانية.من جهتها، ذكرت وكالة "ديمير أورين" التركية أن المهاجم استخدم بندقية خرطوش في إطلاق النار على الضحايا بمواقع متفرقة، قبل أن يفر من المنطقة على متن سيارة تجارية خفيفة حمراء.وأضافت الوكالة أن مراقبة رصدت شخصا يخرج من سيارة حاملا بندقية، مشيرا الى أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية مشتبه به، وتواصل عمليات البحث عنه.