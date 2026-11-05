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انخفاض أسعار الغاز الأوروبية وسط آمال حل أزمة إيران
دوليات
2026-11-05 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية متأثرة بتعويل المستثمرين على أن يؤدي فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات
الكونغرس
الأمريكي إلى دفع جهود حل أزمة
إيران
.
وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق للشهر القادم، وهي المعيار الأوروبي للغاز، على انخفاض بنسبة 2.6% عند 85.83 يورو لكل ميغاواط/ساعة في تمام الساعة 8:59 في
أمستردام
، ولامست الأسعار لفترة وجيزة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. وهبطت العقود بنحو 18% منذ بداية الأسبوع.
وبدأ المتعاملون الأوروبيون في السحب من مخزونات الغاز مع انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع، وتراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وهبطت مستويات تخزين الغاز في
الاتحاد الأوروبي
إلى 74%، مقابل متوسط موسمي لخمس سنوات عند 90%. وفي
ألمانيا
، أكبر اقتصاد في أوروبا، تقل هذه المستويات عن 61%.
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان التحول السياسي في
واشنطن
سيترجم إلى تغيير فعلي في مسار الصراع، في وقت يبقى فيه العرض العالمي محدودا والمخزونات الأوروبية دون معدلاتها الموسمية المعتادة مع اقتراب فصل
الشتاء
.
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