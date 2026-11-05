انخفاض أسعار الغاز الأوروبية وسط آمال حل أزمة إيران

وتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق للشهر القادم، وهي المعيار الأوروبي للغاز، على انخفاض بنسبة 2.6% عند 85.83 يورو لكل ميغاواط/ساعة في تمام الساعة 8:59 في ، ولامست الأسعار لفترة وجيزة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. وهبطت العقود بنحو 18% منذ بداية الأسبوع.وبدأ المتعاملون الأوروبيون في السحب من مخزونات الغاز مع انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع، وتراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وهبطت مستويات تخزين الغاز في إلى 74%، مقابل متوسط موسمي لخمس سنوات عند 90%. وفي ، أكبر اقتصاد في أوروبا، تقل هذه المستويات عن 61%.وتتجه الأنظار إلى ما إذا كان التحول السياسي في سيترجم إلى تغيير فعلي في مسار الصراع، في وقت يبقى فيه العرض العالمي محدودا والمخزونات الأوروبية دون معدلاتها الموسمية المعتادة مع اقتراب فصل .