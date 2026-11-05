وفي تعاملات أمس أنهى سهم شركة "تسلا" التداولات على انخفاض بنسبة 3.34% عند 385.19 دولار، فيما تراجع سهم شركة " إكس" بنسبة 3.81% إلى 135.92 دولار.وقبل يوم الانتخابات، حذر مراقبو السوق من أن هيمنة الديمقراطيين في صناديق الاقتراع قد تعزز قدرة الحزب على عرقلة تطوير ، والتدقيق في سلوك ماسك، وإعاقة الاندماج المتوقع بين "تسلا" و"سبيس إكس". كما أن الفوز بالسيطرة في يعني أن خصوم ماسك السياسيين بات لديهم الآن مسار أسهل لعرقلة عملياته، يتجاوز حق النقض المحتمل من المكتب البيضاوي.وأظهرت نتائج التصويت في الانتخابات النصفية التي اختار فيها الأمريكيون جميع أعضاء البالغ عددهم 435 و35 عضوا في ، بأن الجمهوريين فقدوا السيطرة على ككل.