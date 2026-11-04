من هم المرشحون من أصول عربية الذين فازوا بعضوية الكونغرس الأمريكي؟

وفاز السيد لعضوية (ميشيغان) عن الحزب الديمقراطي بعد حصوله على أكثر من 2.5 مليون صوت، أي بنسبة 53 بالمئة على منافسه الجمهوري روجرز الذي حصل على 2.2 مليون صوت.ولعضوية الذي تجري انتخاباته كل سنتين تم انتخاب آدم حموي لأول مرة عن الحزب الديمقراطي) عن الدائرة 12 بولاية نيوجيرسي.وتمت إعادة انتخاب النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية) عن الدائرة الـ 12 بولاية ميتشغان، وإعادة انتخاب النائبة إليهان عبد الله عمر ديمقراطية) عن الدائرة الخامسة بولاية مينوسوتا.وأعيد أيضا انتخاب النائب دارن لحود (جمهوري) عن الدائرة الـ 16 بولاية الينيوز.ويتقدم النائب إبراهيم حمادة (جمهوري عن الدائرة 8 - على منافسه الديمقراطي، لكن لم يتم اعلان النتائج بشكل رسمي بعد.كما فازت المرشحة الديمقراطية رواء رمان النائبة الحالية في مجلس نواب ولاية ، بعضوية مجلس شيوخ الولاية عن الدائرة السابعة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني.ومن أبناء الجالية الإسلامية غير العربية، تم انتخاب دارياليزا أفيلا شوفالييه (ديمقراطية) لأول مرة عن الدائرة 12 - .وكذلك، تم إعادة انتخاب النائبة سايمون (ديمقراطية) عن الدائرة 12-كاليفورنيا.كما تم إعادة انتخاب النائب أندريه كارسون (ديمقراطي) عن الدائرة 7 ولاية أنديانا، فيما تتقدم النائبة الحالية وهاب (جمهورية) عن الدائرة 4 - على منافسها الديمقراطي، ولكن لم يتم إعلان النتائج بشكل رسمي بعد.وأدلى الناخبون الأمريكيون، الثلاثاء، بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي تحدد الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ.وتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغة 435 مقعدا، و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.