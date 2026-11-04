السيد الخامنئي يهدد بتوسيع المواجهة مع واشنطن ويربط العراق بجبهات "المقاومة"

وقال الخامنئي، في رسالة بمناسبة لمكافحة الاستكبار العالمي، الذي يصادف الرابع من تشرين الثاني، إن «إدارة لمضيق هرمز وتدمير القواعد العسكرية الأميركية في دول المنطقة، وإن جاءا رداً على العدوان والجرائم الأميركية في الحرب المفروضة الثالثة، فإنهما يمثلان أيضاً جهاداً ابتدائياً ضد الاستكبار على المستوى الإقليمي».وحذّر من أن المواجهة «ستتخذ أبعاداً أوسع بكثير إذا تكررت الاعتداءات»، معتبراً أن التطورات في ، ولا سيما ، كشفت ما وصفه بزيف صورة التي لا تُهزم، وأظهرت ضعف الحكومات التي تعتمد في أمنها على قوى خارجية، وعجز القوى الكبرى عن حماية حلفائها.وأضاف أن «هذه القوة، إلى جانب وحدة ساحات جبهة الحق والإنجازات البطولية الذكية والمقتدرة لجبهة المقاومة، من فلسطين ولبنان إلى واليمن، تمثل بشارة مشرقة لرفع راية جبهة الحق والتمهيد لنظام عالمي جديد».وفي ما يتعلق بالعلاقات مع ، قال الخامنئي إن العداء الأميركي لإيران لم يعد مرتبطاً بأحداث أو خلافات محددة، بل تحول إلى مواجهة مستمرة، متهماً الولايات المتحدة بالسعي إلى تقسيم بلاده وإخضاع شعبها وإسقاط نظامها وتدمير حضارتها.واستعرض ما اعتبره سلسلة من التدخلات الأميركية في الشؤون الإيرانية، بدءاً من انقلاب عام 1953 ضد حكومة ، مروراً بدعم نظام الشاه والحرب العراقية الإيرانية والعقوبات الاقتصادية، وصولاً إلى اغتيال قائد السابق والهجمات العسكرية الأخيرة التي قال إنها أسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق ، وعدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.وشدد المرشد الإيراني على أن واشنطن تسعى إلى فرض «الاستسلام غير المشروط» على بلاده، محذراً من أن تقديم التنازلات لن ينهي العداء، بل سيشجع الولايات المتحدة على طرح مطالب إضافية وشن حروب جديدة.كما عدّ التعويل على تغيير أو تبدل موازين القوى الحزبية داخل الولايات المتحدة «خطأً كبيراً»، مؤكداً أن تغيير السلوك الأميركي لا يتحقق عبر تقديم الامتيازات.ووصف الخامنئي القوة العسكرية والنفوذ الدولي للولايات المتحدة بأنهما يشهدان تراجعاً لا رجعة فيه، معتبراً أن مسار انحسار الهيمنة الأميركية يتسارع بفعل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة.ويُستخدم مصطلح «وحدة الساحات» للإشارة إلى استراتيجية تربط جبهات المواجهة في المنطقة، وتقوم على تنسيق التحركات العسكرية والسياسية بين إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، بما يمنع عزل أي جبهة عن الأخرى.وبرز هذا المصطلح خلال المواجهات الفلسطينية عام 2022، قبل أن يتسع نطاقه عقب اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول 2023، ليشمل اللبناني وفصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، إلى جانب جماعة (الحوثيين) في ، التي انخرطت في المواجهة عبر هجمات على واستهداف الملاحة في البحر الأحمر.وفي العراق، ارتبط المفهوم بفصائل تعمل ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، ونفذت هجمات على قواعد تضم قوات أميركية في العراق وسوريا، فضلاً عن إعلان عمليات ضد أهداف إسرائيلية، في وقت تؤكد فيه رفضها تحويل أراضي البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية.