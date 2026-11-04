الديمقراطيون يحصدون 204 مقاعد بمجلس النواب مقابل 123 للجمهوريين

وقالت وسائل الاعلام ان "الديمقراطيين حصدوا 205 مقاعد في مقابل 123 للجمهوريين من أصل 435 مع تواصل عمليات الفرز".واضافت ان "الديمقراطيين حققوا أغلبية في بفوزهم بـ53 مقعدا من أصل 100 مع استمرار عمليات فرز الأصوات".