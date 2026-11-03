بلاغ عن حادثة قبالة سواحل عمان

أعلنت ، الثلاثاء، عن بلاغ عن حادثة قبالة سواحل .

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، بلاغ عن حادثة على بعد 14 ميلا بحريا قبالة سواحل ".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.