20 ضربة روسية تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا

وأوضحت أن الهجمات طالت مرافق توليد الكهرباء والمحطات الفرعية التي تنقلها إلى المناطق السكنية، مشيرة إلى دمار واسع في مقاطعة ، وأضرار في أوديسا ومناطق أخرى.وقالت إن تواجه الوضع الأكثر حرجا، إذ فرضت الأضرار الجسيمة قطعا طارئا للتيار، من دون إمكانية تحديد جدول زمني لإمدادات الكهرباء في الوقت الراهن.