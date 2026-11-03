وزير النفط: اتفاقات مع "شيفرون" بشأن عقد حقل غرب القرنة 2

وذكر بيان للوزارة، أن بحث مع مدير عام تطوير الأعمال في الشركة، جو كوك، استكمال المفاوضات بشأن الحقل، إلى جانب مواصلة مناقشة عقد تطوير حقل والرقع الاستكشافية الأربعة.وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم الدعم للشركات الأمريكية العاملة في وتذليل العقبات أمامها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمتلك خبرات في تطوير الحقول النفطية ونقل التكنولوجيا وتأهيل الملاكات البشرية.من جانبه، أعرب كوك عن تطلعه إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع الوزارة في حقلي غرب القرنة 2 والناصرية، مثمناً جهود استكمال الاتفاقات بحلول نهاية العام.