اغلاق مطار وارسو إثر إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة

– دولي

اعلنت إدارة مطار وارسو، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق المطار إثر بوجود قنبلة على متن طائرة.



وذكرت وسائل إعلامية انه "تقرر إغلاق مطار وارسو حتى إشعار آخر إثر بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب قادمة من ".