ترامب يهدد بضرب "جبل الفأس" خلال ساعة

وأعلن أن تمتلك بعض الصواريخ والمسيرات، لكن قدرتها على إنتاج المزيد منها محدودة للغاية، مؤكدا أن تتفاوض مع "من موقع قوة مطلقة"، وأنها قد تضطر لاستهداف موقع "جبل الفأس" خلال ساعة إذا لزم الأمر.وقال ترامب، في مقابلة مع " نيوز"، إن طهران ليست في موقف تفاوضي جيد وإن اقتصادها ينهار، لكنه أكد أن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، وأن هناك "فرصة جيدة جدً" لتحقيقه، معتبرا أن الاتفاق هو الخيار الأفضل لإنقاذ الأرواح إن أمكن.وفي منشور على "تروث سوشيال" عشية انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إن أسعار النفط هبطت نحو 10 دولارات للبرميل، واصفا ذلك بأنه أكبر انخفاض يومي في تاريخ النفط، وربط الهبوط بشعور الأسواق بأن الحرب مع إيران لن تستمر، مؤكدا أن طهران تريد تسوية في أقرب وقت ممكن.وكان نائب الرئيس جي دي فانس قال إن واشنطن وطهران أحرزتا بعض التقدم في المحادثات، مشيرا إلى أن ترامب يحتفظ بخيارات عسكرية وغير عسكرية، وأنهما يشعران بتفاؤل كبير بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع اشتراط التزام إيران بعدم إعادة بناء برنامجها النووي.وتأتي التصريحات وسط محادثات مع وسطاء قطريين في ، إذ غادر المفاوضون الإيرانيون المدينة بعد التوصل إلى إطار مقترح قيد التداول، فيما لا يزال ترامب يرفض استبعاد استئناف الضربات، وسط تقارير عن ضغوط إسرائيلية لإطلاق حملة جوية واسعة بعد الانتخابات.ورغم انخفاض الأسعار، لا تزال أسعار البنزين والديزل من بين الأعلى في التاريخ قبيل أي يوم انتخابات أمريكي، وسط استطلاعات تظهر أن غالبية الناخبين لا يؤيدون الحرب وأن تأييد ترامب تراجع منذ اندلاعها.