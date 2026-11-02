دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت الإيرانية، الثلاثاء، بدوي انفجارات في جنوبي .

وقات الوكالة، "دوي 5 انفجارات في جنوبي البلاد".

وأضافت "قوة أصوات الانفجارات تشير إلى أن الضربات ربما تكون أصابت مواقع داخل قشم"، مشيرة الى أن "بعض سكان جزيرة قشم أفادوا برصد تحليق طائرتين في سماء الجزيرة".