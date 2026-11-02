الرئيس الأمريكي يعلن: إيران تريد التوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال في تصريحات صحافية، " تريد التوصل إلى اتفاق وقد يحدث ذلك".

وأضاف "لست في عجلة من أمري لاتخاذ قرار بشأن استئناف القتال في إيران"، مردفا "نتحدث مع الإيرانيين والأمور تسير على ما يرام لكن المشكلة أنهم يحاولون المماطلة".

وكان ترامب أكد، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها في .