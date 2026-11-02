عراقجي: قبول شروط إيران يفتح مضيق هرمز ويستأنف الحوار

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن شروط لإعادة فتح المضيق واضحة، مشيراً إلى أن المشاورات عبر الوسيطين والباكستاني «مكثفة للغاية».وأضاف أن باتت أكثر استعداداً من أي وقت مضى، سواء للرد العسكري أو للمضي في المسار الدبلوماسي.