ترامب: حذّرت ماكرون من أن الهجرة تدمر فرنسا

وأضاف ، في حديث عبر بودكاست لصحيفة « بوست»، أن صديق له، لكنه أبلغه بأن بلاده «تدمر نفسها بسبب الهجرة»، مشيراً إلى أن تستقبل وافدين من مختلف أنحاء العالم، بينهم أشخاص يحملون الكراهية للبلاد وسكانها وتراثها الثقافي.وأكد ترامب أن هذه الظاهرة لا تقتصر على فرنسا، بل تشمل دولاً أوروبية أخرى، مشدداً على أن إدارته لن تسمح بتكرارها في .