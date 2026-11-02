لبنان يبدأ قطع الكهرباء عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن السداد

وأعلن المؤسسة تحديث لوائح اشتراكات الجهات المعنية وإصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ القطع، موضحاً أن الإجراءات تستهدف الجهات التي لم تسدد مستحقاتها ولم تتواصل مع المؤسسة لتسوية أوضاعها.وسبق للمؤسسة أن حددت 2 تشرين الثاني 2026 موعداً لبدء القطع، بعد توجيه إنذارات متكررة، فيما تعهدت بتسديد دفعة فورية من مستحقاتها وجدولة المبالغ المتبقية، لتجنب قطع الكهرباء عن في .