ماذا تضمنت التسجيلات الصوتية للطائرة التي تحطمت قرب مقر اقامة ترامب في فلوريدا؟

وأظهر تسجيل صوتي للمحادثة بين مراقب الحركة الجوية وامرأة كانت تقود طائرة قبل تحطمها على بعد كيلومترات قليلة من مقر إقامة الرئيس الأمريكي في فلوريدا أنها أرسلت نداء استغاثة قبل الحادثة.ووفقا للتسجيل فإن الطيارين أبلغوا مراقب الحركة الجوية في البداية بوجود جليد متوسط على سطح الطائرة. ثم أشاروا لاحقا إلى أن الطائرة تهبط بسرعة كبيرة، وأبلغوا عن فقدانهم السيطرة عليها.وكانت آخر كلمات أحد الطيارين وهي في حالة من الذعر: "نعلن حالة الطوارئ. لقد تجاوزنا معدل الهبوط المسموح به... سنتحطم! اللعنة، الوقت ينفد!".ودخلت الطائرة في دوامة واصطدمت بالأرض بسرعة تجاوزت 540 كيلومترا في الساعة، ولقي 9 أشخاص مصرعهم.ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير معلوم حتى الآن.وأعلنت في بيان لها، أن الطائرة كانت متجهة إلى من مطار أوستن بيرغستروم الدولي في .