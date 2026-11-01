تحطم طائرة رجال أعمال ومقتل من فيها في ولاية فلوريدا

وقال مسؤولون فيدراليون إن طائرة "ليرجيت 60" كانت تقل تسعة أشخاص عندما تحطمت في منطقة سكنية في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.وأعلنت في بيان لها، أن الطائرة المتجهة إلى غادرت مطار أوستن بيرغستروم الدولي في .ولم يتضح بعد ما إذا كان أي شخص على الأرض قد أصيب، كما لم تتوفر أي تفاصيل بعد حول ملابسات الحادث.هذا، وأكدت الأمريكية مقتل جميع الأشخاص الـ 9 على متن الطائرة التي تحطمت في .