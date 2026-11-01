ترامب يتوعد باستخدام الفيتو ضد "مشاريع الديمقراطيين" في الكونغرس

وقال في مقابلة مع صحيفة " بوست"، متحدثا عن استراتيجيته المحتملة في حال سيطرة الديمقراطيين على : "سأصبح السيد فيتو".وأشار إلى أن رؤساء أمريكيين سابقين تعاملوا كذلك مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، موضحا: "يرسلون إليك شيئا، فتستخدم حق النقض ضده، وفي النهاية، بعد شهر أو شهرين، يأتون إليك وتتوصلون إلى اتفاق".وتأتي تصريحات ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 الحالي، والتي سيختار خلالها الناخبون جميع أعضاء البالغ عددهم 435 عضوا، إلى جانب حسم المنافسة على 35 مقعدا في .