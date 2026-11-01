غارتان جويتان على ميناء رأس عيسى غربي اليمن

استهدفت غارتان جويتان، مساء الأحد، ميناء رأس غربي .​

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، "غارتان جويتان على ميناء رأس بمحافظة غربي ".

وتشهد اليمن منذ سيطرة الحوثيين على في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.