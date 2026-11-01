نتنياهو يرفض تشكيل حكومة وحدة ويتجه لانتخابات جديدة

وأضافت المصادر أن القرار يشمل رفض خيار حكومة وحدة، وكذلك التخلي عن تشكيل حكومة مع ليبرمان وبينيت.وأوضحت المصادر أن نتنياهو توصل إلى قناعة مفادها أن ، "يشار"، لن يقبل بالمشاركة في حكومة ائتلافية تحت قيادته الحالية، مما أسقط خيار الائتلاف الذي كان مطروحا كحل للأزمة السياسية الراهنة.وتشير التقارير إلى أن نتنياهو يعتزم تركيز جهوده وحملته الانتخابية المقبلة على "نزع " من الحكومات البديلة أو المعارضة، ومحاولة توجيه الرأي لصالح حزبه " " قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.ويأتي هذا القرار في ظل تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وانقسام ، حيث فشل الطرفان في الوصول إلى أرضية مشتركة تجمع بين المتطلبات الأمنية والسياسية التي طرحها آيزنكوت كشروط أساسية للانضمام لأي ائتلاف مستقبلي.