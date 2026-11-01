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احباط مخطط ارهابي لاستهداف مصفاة بانياس
دوليات
2026-11-01 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفاد مصدر في الاستخبارات العامة السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، بإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مصفاة بانياس في محافظة طرطوس.
ولم تصدر السلطات حتى الآن بيانا موسعا يوضح عدد المشتبه بهم أو ما إذا كانت هناك اعتقالات أو ضبط لأسلحة ومواد متفجرة.
وتعد مصفاة بانياس واحدة من أهم المنشآت النفطية والاستراتيجية في
سوريا
، وتقع شمال مدينة بانياس في محافظة طرطوس، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
وتلعب المنشأة دورا رئيسيا في سلسلة إمدادات المشتقات النفطية إلى عدد من المحافظات السورية، في ظل اعتماد البلاد على شبكة معقدة من
المصافي
وخطوط النقل والموانئ لتأمين احتياجات الطاقة.
تعرضت المنشآت النفطية في بانياس خلال السنوات الماضية لأعمال استهداف وتخريب، إذ شهدت المنطقة حوادث عدة طالت خطوط الإمداد البحرية وناقلات النفط، ما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية النفطية في الساحل السوري.
ففي كانون الثاني 2020، أعلنت
وزارة النفط السورية
تعرض ستة خطوط أنابيب بحرية للتخريب، بعدما زرع غواصون متفجرات فيها، فيما لم يؤد الحادث إلى توقف مصفاة بانياس عن العمل.
وفي أبريل 2021، اندلع حريق في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس، إثر هجوم يشتبه في تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة، وفق الرواية السورية الرسمية آنذاك، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص.
كما شهد أكتوبر 2026 حادثاً جديدا تمثل في تضرر خط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص، ولم تحدد الشركة السورية للنفط سبب الضرر بصورة قاطعة.
يأتي إعلان إحباط المخطط في وقت تتزايد فيه التقارير المتعلقة باستهداف البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث أفادت تقارير رسمية بأن البلاد شهدت خلال عام 2026 سلسلة اعتداءات على منشآت الطاقة أثّرت على الكهرباء وفاتورة استيراد الوقود.
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