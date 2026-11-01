الخليج يستعد لتوقيع اتفاقية الربط السككي في 8 تشرين الثاني

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، عبدالله ، إن تسريع المشروع بات من الأولويات، مشيراً إلى جهود التنسيق بين دول المجلس، وإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وإعداد التشريعات اللازمة.ويمتد المشروع لمسافة 2117 كيلومتراً، ليربط بالعاصمة العُمانية مسقط مروراً بدول ، فيما يُتوقع أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى 220 كيلومتراً في الساعة.وكانت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية قد أعلنت في ايار الماضي أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 50%، مع استهداف تشغيله بحلول نهاية عام 2030.