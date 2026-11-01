فرنسا تعتقل أكثر من 770 شخصاً خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار



أعلنت الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 779 شخصاً في أنحاء البلاد، خلال احتجاجات نهاية الأسبوع رفضاً للارتفاع الحاد في الأسعار وعدم تكافؤ الفرص.



وقالت الوزارة إنه لم تُسجّل حوادث كبرى في وقت متأخر من مساء السبت، رغم عمليات التوقيف التي شهدتها مناطق عدة.



وشهدت ، أمس السبت، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، بينهم تلاميذ مدارس ثانوية وطلاب جامعات، في ثالث موجة احتجاجات تشهدها البلاد خلال عطل نهاية الأسبوع.