معلومات امريكية تُدخل روسيا في انذار

وذكر التابع للجهاز أن عمليات التحقق جرت بالتنسيق مع ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية، عقب تلقي معلومات من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية عبر قنوات التعاون بين البلدين.وأوضح الجهاز أن المراهق المحتجز كان مشتركاً في قناة على تطبيق تلغرام تابعة للنازيين الجدد، ويبحث عن معلومات تتعلق بعمليات القتل الجماعي، مشيراً إلى أنه نشر صوراً عبر تطبيق «تيك توك» يظهر فيها مرتدياً زياً عسكرياً وقناعاً، ويحمل جسماً يشبه سلاحاً آلياً، إلى جانب صور التُقطت في محمية تساريتسينو وعلّق عليها بعبارة «وجدت مكاناً».وكانت في قد حذرت، في 31 تشرين الاول، من تهديد وصفته بـ«الموثوق» بوقوع حادث قد يسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المتحف والمحمية، مؤكدة تنسيقها مع السلطات الروسية بشأن التعامل معه.