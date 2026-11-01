عراقجي: مفاوضات الدوحة تشهد تقدماً والنتيجة النهائية مرهونة برد الطرف المقابل



أكد ، اليوم الأحد، أن المفاوضات الجارية في تشهد تقدماً، لكنها لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة نهائية، مشيراً إلى أن حسمها يتوقف على رد الطرف المقابل.



وقال عراقجي إن المشاورات مستمرة مع الوسيط ، معرباً عن أمله في أن يتحلى الجانب الآخر بالعقلانية، فيما أشار إلى عدم وجود خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي خلال زيارة الوفد الإيراني إلى .



وتأتي التصريحات في ظل جهود الوساطة القطرية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على . وقال عراقجي إن المشاورات مستمرة مع الوسيط ، معرباً عن أمله في أن يتحلى الجانب الآخر بالعقلانية، فيما أشار إلى عدم وجود خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي خلال زيارة الوفد الإيراني إلى .وتأتي التصريحات في ظل جهود الوساطة القطرية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على .