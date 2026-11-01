ترامب ينقلب على محاميته العراقية الأصل بسبب 50 مليون دولار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الرهان
من
08:30 AM
الى
09:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن ملايين الأصوات "غير القانونية" في كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-580263-639291164395438272.webp
ترامب ينقلب على محاميته العراقية الأصل بسبب 50 مليون دولار
دوليات
2026-11-01 | 02:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,012 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
انتقد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مستشارته السابقة المحامية ألينا حبة ميلدون، على خلفية حصولها على عقد
مالي
تتجاوز قيمته 50 مليون دولار مع شركة مرتبطة بعائلة مصرفي فنزويلي سبق أن واجه اتهامات بالرشوة في
الولايات المتحدة
، معتبراً أن ما جرى "مستفز وغير مقبول"، بعد سلسلة من التصريحات التي أشاد فيها بولائها وشجاعتها.
وقال
ترامب
، في تصريحات صحفية مساء السبت، إن حصول حبة على العقد أثناء عملها في وزارة العدل الأميركية أمر غير مقبول، مضيفاً للصحفيين في ناديه مارالاغو بولاية فلوريدا: "أعتقد أن الأمر كان مستفزاً ومثيراً للغضب تماماً، وغير مقبول.. غير مقبول على الإطلاق".
وأوضح أنه أبلغ محاميته السابقة بأنه لا يريدها أن تتقاضى أي أموال، واصفاً الواقعة بأنها "مروعة".
عقد يتجاوز 50 مليون دولار
وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت بأن عائلة المصرفي الفنزويلي خوليو هيريرا فيلوتيني أبرمت اتفاقاً مع حبة، يضمن لها الحصول على أكثر من 50 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وفق ما نقلته صحيفة "
نيويورك
تايمز".
وبحسب التقارير، نص الاتفاق على دفع 10 ملايين دولار سنوياً، فضلاً عن مكافآت، فيما كانت حبة تشغل منصب المدعية العامة الأميركية بالوكالة في ولاية نيوجيرسي عندما وقّعت العقد مع شركة "كونكورد بارتنرز" التابعة لعائلة هيريرا، وذلك بعد أيام من تسجيل الشركة في أواخر تشرين الأول 2025.
وكان هيريرا قد واجه اتهامات جنائية تتعلق بالرشوة في
الولايات المتحدة
، قبل أن يبرم اتفاق إقرار بالذنب في آب 2025.
وتشير المعلومات إلى أن إحدى المحاكم استبعدت حبة من شغل منصب المدعية العامة الأميركية قبل بدء عملها لدى عائلة هيريرا، فيما استقالت من منصبها في 8 كانون الأول، وعُيّنت في اليوم نفسه مستشارة كبيرة للمدعي العام، وهو المنصب الذي كانت لا تزال تشغله عندما بدأت العمل لدى شركة "كونكورد" في الأول من كانون الثاني.
وفي 15 كانون الثاني 2026، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن هيريرا، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأميركية.
حبة تنفي ارتباط العقد بالعفو
في المقابل، أكدت حبة ميلدون، الأسبوع الماضي، أنها لم تتقاضَ أي أموال مقابل الحصول على عفو رئاسي، مشددة على أنها لم تلتقِ بأي شخص في
البيت الأبيض
أو وزارة العدل بشأن
العفو
، ولم تؤدِّ أي عمل يتعلق بالحصول على عفو لأي شخص.
ولم تقتصر تداعيات القضية على قيمة العقد وتوقيته، بل أثارت تساؤلات بشأن تزامن عمل حبة لدى عائلة هيريرا مع شغلها منصباً استشارياً في وزارة العدل، فضلاً عن صدور العفو الرئاسي عن المصرفي لاحقاً.
من الإشادة إلى الانتقاد
وكان ترامب قد أشاد مراراً بالمحامية العراقية الأصل قبل الأزمة الأخيرة، واصفاً إياها بأنها «ثابتة في ولائها» وتمتلك إرادة لا مثيل لها، كما أثنى على شجاعتها ووقوفها إلى جانبه خلال المحاكمات والمعارك القانونية التي واجهها.
ووصف الرئيس الأميركي حبة بأنها "شخصية شرسة"، مشيداً بأسلوبها الهجومي في مواجهة منتقديه وظهورها الإعلامي للدفاع عنه.
كما دافع سابقاً عن قرار تعيينها مستشارة له، معتبراً أن قلة من الأشخاص يفهمون، مثلها، كيفية التلاعب بنظام العدالة واستخدامه كسلاح.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
سوريا تضع أصول رجال أعمال مرتبطين بالأسد بقيمة 50 مليار دولار في صندوق سيادي
09:43 | 2026-10-10
محكمة أميركية تُلزم "ميتا" بدفع 567 مليون دولار بسبب الإضرار بالأطفال
06:18 | 2026-08-07
بغداد تخطط لإرسال 50 مليون لتر من النفط الأبيض لـ إقليم كردستان
04:54 | 2026-11-01
اغلاق سريع الشعلة بسبب انقلاب صهريج واحتراق سيارات وانفجار خزاناتها
11:35 | 2026-08-08
ترامب ينقلب على محاميته العراقية الأصل
بسبب 50 مليون دولار
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
ولاية فلوريدا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سومرية نيوز
السومرية
نيويورك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين
محليات
49.66%
00:59 | 2026-11-01
خبر سار للمتقاعدين
00:59 | 2026-11-01
بين البيع والشراء 1000 دينار .. اسعار الدولار استقرت عند هذا الحد
اقتصاد
21.68%
03:25 | 2026-10-31
بين البيع والشراء 1000 دينار .. اسعار الدولار استقرت عند هذا الحد
03:25 | 2026-10-31
البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء
محليات
15.41%
02:58 | 2026-10-31
البرلمان يتحرك نحو العقود والاجراء
02:58 | 2026-10-31
العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول
محليات
13.26%
14:52 | 2026-10-31
العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول
14:52 | 2026-10-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
ناس وناس
بغداد ساحة الأندلس - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-31
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
علناً
من يمثل المسيحيين ومن يستحق الوزارة - علناً م٥ - الحلقة ١٨ | الموسم ٥
14:30 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١تشرين الأول الى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
Live Talk
مستقبل الشاب العراقي في عصر التكنولوجيا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-29
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
عشرين
الجرف .. تعددت الأسماء والأزمة واحدة - عشرين م٥ - الحلقة ٧٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
صباحكم أحلى مع سلمى
مشكلة التعليم 27-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-27
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
طل الصباح
26-10-2026 - -سيرة - الك لو الي هسة مال شنو؟ | 2026
00:30 | 2026-10-26
اخترنا لك
إيران تتوعّد بردّ «حاسم ومؤثر» على أي اعتداء يستهدف أمنها
07:06 | 2026-11-01
"بلا قيود جغرافية".. إيران تعلن إضافة أهداف جديدة إلى بنك أهدافها
03:23 | 2026-11-01
هجوم بأجسام مجهولة يستهدف ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج
03:06 | 2026-11-01
أوجلان يغادر زنزانته إلى مقر جديد
00:57 | 2026-11-01
روسيا: زيادة عدد حالات ترحيل الأجانب بنسبة 50%
00:44 | 2026-11-01
الشرطة البريطانية تعتقل 139 شخصا باحتجاج أمام السفارة الأمريكية
17:25 | 2026-10-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.