"بلا قيود جغرافية".. إيران تعلن إضافة أهداف جديدة إلى بنك أهدافها

وقال عبد اللهي، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني ونشرتها ، إن "أهدافاً جديدة للعدو ومنشآته أضيفت إلى بنك الأهداف"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية، تنفيذاً لتوجيهات المرشد الأعلى مجتبى ، على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد والتصدي لأي عدوان محتمل.وأضاف أن القوات المسلحة ستواجه الأعداء "بقوة وشدة ومن دون أي قيود جغرافية"، باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة، مشيراً إلى أن مستوى الاستعدادات العسكرية سيشهد تعزيزاً مستمراً.ووجّه عبد اللهي تحذيراً إلى وإسرائيل، قائلاً إنهما ستواجهان، في حال شنّهما عدواناً جديداً على ، "نهجاً جديداً ورداً يفوق التصور"، سيكون أشد وأكثر فاعلية من الرد خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة الثالثة".وتابع في رسالته: "إننا من سيحدد نهاية الحرب بنهايتكم"، في إشارة إلى استعداد بلاده لتوسيع نطاق المواجهة في حال تجدد الهجمات.وأكد عبد اللهي أن القوات المسلحة وضعت بنكاً جديداً لأهداف العدو وممتلكاته ضمن نطاق جغرافي أوسع مما كان عليه سابقاً، متوعداً بمفاجأة الأطراف المعادية بأساليب جديدة في ميدان المواجهة، ومشدداً على أن هذه الاستعدادات تأتي بدعم من الشعب الإيراني.