أوجلان يغادر زنزانته إلى مقر جديد

وقال ، في مقابلة مع قناة "ميديا خبر" الكردية، إن وافق على الانتقال إلى المبنى الجديد، وإنه صمم لتمكينه من استقبال الوفود وعقد لقاءاته الرسمية وإيصال رسائله السياسية، إضافة إلى إمكانية لقائه بالصحفيين عند الضرورة.وأوضح التركي (MHP) دولت بهتشلي، بحسب التقارير، أن المكان ليس "فيلا" كما تداولت أنباء سابقة، بل منزل بمساحة نحو 250 مترا مربعا يقع داخل المجمع الأمني المحصن للسجن، ولا يعني خروجا عن إطار الاحتجاز.من جهته، قال محمد أوجلان، شقيق الزعيم المسجون، إن العائلة لم تبلغ رسميا بالخطوة، مؤكدا أنها، إن صحت، تمثل انتقالا من مبنى سجن إلى مبنى آخر داخل المجمع نفسه، وليست نقلا خارج جزيرة إمرالي.وأشار سنجار إلى أن مسار "السلام والمجتمع الديمقراطي" يشهد تباطؤا وجمودا خلال الشهرين الماضيين، مطالبا بمنح أوجلان دورا محوريا في تنسيق العملية السياسية وإدارتها، وبالسماح للجنة السلام والتسييس بالتوجه إلى إمرالي للقاء به. كما انتقد ما وصفه بـ"الموقف المتصلب والاشتراطات الجديدة" من جانب ، معتبرا أن نجاح المسار يتطلب مرونة من جميع الأطراف.وتأتي هذه الخطوة في سياق مسار تسوية بدأ بنداء أوجلان في فبراير 2025 بحل حزب ، قبل أن يعلن الحزب في مايو 2025 إنهاء الكفاح المسلح، ثم يتخذ خطوات رمزية لتسليم الأسلحة في شمال . وأقر البرلمان التركي لاحقا قانونا يمهد لإعادة دمج العناصر المسلحة التي تسلم سلاحها وتعلن إنهاء وجودها التنظيمي.