الشرطة الفرنسية تستخدم القوة لتفريق متظاهرين في باريس

وشهدت ، السبت، احتجاجات واسعة للأسبوع الثالث على التوالي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، بمشاركة النقابات العمالية وأنصار حركة "السترات الصفراء" وطلاب المدارس والجامعات المحتجين على أوضاع التعليم.

وأعلنت الفرنسية مشاركة 320 ألف شخص في المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، بينهم 70 ألفا في ، مقابل نحو 500 ألف مشارك على مستوى البلاد وفق تقديرات التنظيمات الشبابية والنقابية.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن معظم المسيرات جرت بهدوء، قبل اندلاع مواجهات متفرقة أثناء عمليات تفريق المتظاهرين. وشهدت باريس وليون اشتباكات استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما أفادت تقارير باستخدام خراطيم المياه ضد تجمع غير مرخص في .



وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت 70 ألف شرطي ودركي لتأمين الاحتجاجات، وفرضت قيودا على مسارات التظاهر في . وأقر مسارا بديلا للمسيرة بين منطقتي دو بانوليه وبورت دو شارنتون.



وبدأت موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، قبل انضمام المحتجين ضد ارتفاع الأسعار واتساع التحركات إلى مناطق أخرى.