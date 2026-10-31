حريق بناقلة نفط شرق مضيق هرمز

أعلنت بحرية الجيش الإيراني، مساء السبت، عن اندلاع حريق بناقلة نفط شرق .

وقالت البحرية، "حريق بناقلة نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها في منطقة محظورة شرق ".

وأضافت بحرية الجيش الإيراني، "على جميع السفن التجارية الامتناع عن دخول المناطق غير الآمنة بهرمز وتجنب إطفاء أنظمتها".