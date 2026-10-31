15 ألف شخص يتظاهرون في أنحاء فرنسا

وذكرت الداخلية الفرنسية في بيان، أن "نحو 15 ألفا عدد المتظاهرين اليوم في مختلف أنحاء البلاد".وكان قد الفرنسي نونييز نشر خطة أمنية استثنائية تتضمن تعبئة 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في عموم البلاد، مشيراً إلى رصد دعوات متزايدة لارتكاب أعمال نهب عبر منصات التواصل الاجتماعي.وقررت السلطات إبعاد التظاهرات عن مراكز المدن الكبرى في وليون ومرسيليا وتولوز، مع حظر المسارات الداخلية وتقييد الحركة في الأطراف لمنع تكرار أحداث 17 تشرين الأول/أكتوبر التي شهدت إضرام نيران ونهب آلاف المتاجر و"فقداناً مؤقتاً للسيطرة".في المقابل، نددت المنظمات والنقابات الطلابية بالقيود الأمنية المفرطة، متهمة السلطات بـ"إسكات صوت الشباب".مؤكدة عزم بعض التكتلات على التظاهر في الساحات الرئيسية برغم قرارات الحظر، في حين سادت حالة من الترقب والاستسلام لدى أصحاب المتاجر والأنشطة التجارية في العاصمة والمدن الرئيسية خوفاً من تجدد المواجهات.