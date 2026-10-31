إيران تكشف شروطها لاستئناف المفاوضات مع واشنطن وتؤكد استعدادها للحرب

وقال عراقجي في تصريحات لـ"الجزيرة"، تابعتها ، إن وفدا إيرانيا توجه إلى ، فيما يواصل الوسطاء القطريون والباكستانيون مشاوراتهم بشأن المطالب الإيرانية، مشيرا إلى أن تدرس مقترحات تتعلق بالملف النووي، وأنها توصلت إلى مقترح لتقليص مدة تنفيذ خطة إعادة فتح إلى يومين بدلا من خمسة أيام.وأضاف أن شروط بلاده تشمل رفع العقوبات، وتقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإعادة الإعفاءات النفطية، فضلا عن الاعتراف بالمسار الملاحي الجديد في مضيق هرمز، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها ، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق وفق الشروط الإيرانية تمهد لاستئناف المفاوضات مع ، وأن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات.