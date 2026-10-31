الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة قادمة من دولة جارة

وأوضح المصدر أن المجموعة حاولت العبور تحت ستر من النيران والاشتباك المباشر مع القوات الأردنية، ما أسفر عن إلحاق خسائر بشرية عديدة بها، فيما فرّ بقية أفرادها إلى العمق السوري.وأكد أن القوات المسلحة ستتعامل بكل حزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب تمس أمن البلاد وحدودها.وكان الملكي ، نفذ مساء الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، غارات جوية استهدفت مواقع قال الجيش إنها "أوكار وبنية تحتية لتنظيمات إرهابية" في ريف درعا جنوبي ، شملت منطقة اللجاة وبلدة الطف ومحيط نصيب والمزيريب. وأعلنت أن العملية، التي أُطلق عليها اسم "الردع الأردني– "، جاءت استنادا إلى معلومات استخباراتية تربط منفذي هجوم كنيسة الكرك بخلايا لتنظيم " "، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصرا وتدمير مستودع أسلحة وآليات.في المقابل، أعلنت السلطات السورية مقتل مدنيين في الغارات، بينهم أطفال وامرأة، وقالت إن العملية نُفذت دون تنسيق مسبق، ما دفعها إلى استدعاء السفير الأردني وتسليمه مذكرة احتجاج، وإغلاق معبر نصيب مؤقتا.ولاحتواء التوتر، أجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالا هاتفيا، أعرب خلاله الجانب الأردني عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، واتفقا على تشكيل لجنة أمنية وميدانية مشتركة للتحقيق في الحادث وتعزيز التنسيق الحدودي، قبل أن تعاد حركة العبور عبر المعبر إلى طبيعتها.