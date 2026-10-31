تركيا ترشح وزير خارجيتها السابق لخلافة غوتيريش

ونقلت وكالة " " أن مبعوث لدى أحمد يلدز سلم خطاب الترشيح الموقع من الرئيس إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس .ويشغل سينيرلي ، البالغ من العمر 70 عاما، منذ 2024 منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكان وزيرا للخارجية التركية عام 2015 وممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة بين 2016 و2023.وأكد في الرسالة أن مرشح بلاده يمتلك "الرؤية الاستراتيجية والمعرفة العميقة بنظام الأمم المتحدة وثقافة التوافق اللازمة لقيادة المنظمة".ويصبح سينيرلي أوغلو المرشح التاسع في السباق، الذي تتقدمه حاليا نائبة رئيس السابقة ريبيكا غرينسبان، يليها رئيس رافاييل غروسي. ويتطلب الفوز الحصول على تسعة أصوات على الأقل في ، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل إحالة الاسم إلى الجمعية العامة للمصادقة.