تفجير طائرة مسيرة فوق الرياض

وقال المتحدث باسم في تصريح تابعته ، ان الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة "، مشيرا إلى سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض دون تسجيل إصابات.ولم يحدد البيان الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرة أو الموقع الذي كانت تستهدفه، كما لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسارها.ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بالصراع في ، في ظل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الأراضي خلال الفترة الأخيرة.وشهدت السعودية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدد منها، واستهدفت مطارات ومنشآت نفطية ومواقع عسكرية.