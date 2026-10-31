ترامب يتهم ملياردير بدفع أموال للاحتجاج ضده

وقال في تجمع انتخابي في فلوريدا، حين لاحظ وجود رجل محتجّ: "محتج آخر. سوروس يدفع لهم. وهذا الرجل رخيص . 250 دولارا، أتتخيلون ذلك؟". ووصفه بـ"الفاشل" وطالبه بالصمت.وأضاف: "أخرجوه من هنا. هؤلاء الرجال فاشلون".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاحتجاجات تقع في كل مرة يلقي فيها أنجح عباراته.انهياروصرح ترامب: "أصبحت خاوية بسبب الدول الأجنبية. والديمقراطيون هم من سمحوا بذلك".وأضاف أن ممثلي صناعة السينما يتوجهون إليه باستمرار طلبا للمساعدة.وقال: "والرجال الذين تحدثوا عني بالسوء لسنوات يجلسون في مكتبي... الآن يريدون إعفاءات ضريبية، لأن صناعتهم في هذه البلاد تموت. وأنا على الأرجح سأمنحهم إياها".وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه بحث إمكانية منح إعفاءات ضريبية مع الممثل الحائز " " جون فويت، الذي عيّنه مبعوثا خاصاً له لشؤون هوليوود.ويرى الزعيم الأمريكي أن النزوح الجماعي للاستوديوهات إلى الخارج يلحق ضررا اقتصاديا جسيما بكاليفورنيا وولايات أخرى. غير أنه أعرب عن ثقته في أن نفقات الميزانية الأمريكية على هذه المبادرة "ستسترد عشرة أضعاف" بفضل نمو الوظائف وإيرادات الميزانية الفيدرالية.وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر عن أزمة عميقة في هوليوود بسبب انتقال الإنتاج إلى كندا ودول أخرى.