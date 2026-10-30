الجيش الباكستاني: أطراف تسعى لعرقلة الوساطة بين إيران وأمريكا

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف ان "الجيش الباكستاني يشعر بتفاؤل حذر إزاء الوساطة بين وأمريكا".واضاف شوردي أن "الجيش يحذر من وجود أطراف قوية تسعى لعرقلة الوساطة بين إيران وأمريكا".