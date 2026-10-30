المركزية الأمريكية تنفي تدمير زورق أمريكي مسير في مضيق هرمز

وذكرت في تصريحات صحفية ان "ادعاء أنه دمر زورقا أمريكيا مسيرا بمضيق هرمز كاذب كالعديد من أكاذيبه".واضافت ان "جميع الزوارق المسيرة الأمريكية في الشرق الأوسط موجودة ولم يفقد أي منها".واكدت الأمريكية:"لدينا الزوارق المسيرة ينفذ دوريات في دعما لمنظومتنا الدفاعية".