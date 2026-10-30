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المركزية الأمريكية تنفي تدمير زورق أمريكي مسير في مضيق هرمز
دوليات
2026-10-30 | 15:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
44 شوهد
نفت
القيادة المركزية الأمريكية
، اليوم الجمعة، تدمير زورق أمريكي مسير في
مضيق هرمز
.
وذكرت
القيادة المركزية الأمريكية
في تصريحات صحفية ان "ادعاء
الحرس الثوري
أنه دمر زورقا أمريكيا مسيرا بمضيق هرمز كاذب كالعديد من أكاذيبه".
واضافت ان "جميع الزوارق المسيرة الأمريكية في الشرق الأوسط موجودة ولم يفقد أي منها".
واكدت
القيادة المركزية
الأمريكية:"لدينا
سرب من
الزوارق المسيرة ينفذ دوريات في
مضيق هرمز
دعما لمنظومتنا الدفاعية".
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