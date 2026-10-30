تظاهرة حاشدة في روما احتجاجاً على الإنفاق العسكري وارتفاع تكاليف المعيشة

وانطلقت المسيرة من محيط محطة تيرميني المركزية باتجاه المنتدى الإمبراطوري ومدرج الكولوسيوم، وسط توقعات بمشاركة نحو 20 ألف شخص، فيما رفعت لافتات تنتقد سياسات حكومة ، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط ، عقب اشتباكات شهدتها تظاهرة مماثلة السبت الماضي.وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 50 مدينة إيطالية، في موجة تتزامن مع تحركات احتجاجية في وألبانيا، على خلفية مطالب تتعلق بتحسين ظروف التعليم وخفض تكاليفه وتوفير فرص العمل.