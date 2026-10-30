حافلة تقل نحو 20 طفلا تصطدم بجدار منزل (صورة)

نيوز- دولي

تعرضت حافلة مدرسية تقل نحو 20 طفلا لحادث صباح اليوم الجمعة في مدينة باد أولدسلوه بولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي ، حيث اصطدمت بجدار أحد المنازل.

ولم يتضح بعد عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم، حسبما صرحت متحدثة باسم الشرطة لوكالة . وقع الحادث في حوالي الساعة 7:20 صباحا (التوقيت المحلي). ولأسباب لا تزال غير واضحة حتى الآن، تجاوزت سائقة الحافلة أحد الميادين قبل أن تصطدم الحافلة بجدار أحد المنازل. ووفقا للمعلومات الأولية، يُعتقد أن السائقة عالقة داخل الحافلة. وانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا واسعا حول المنطقة. ولم تتضح بعد الملابسات الأخرى للحادث.