صبي يرتدي زي سائق دبابة سوفيتي يدخل البيت الأبيض ويحصل على شوكولاته من ترامب وعقيلته

ونشر مشاهد تظهر توزيع وميلانيا في مساء يوم 29 تشرين الأول الحلوى على الأطفال في ساحة البيت الأبيض احتفالا بالهالوين، الذي يُحتفل به في 31 تشرين الأول.ووفقا للمشاهد التي نشرها البيت الأبيض، تناوب الأولاد والبنات، مرتدين أزياء تنكرية مختلفة، على تلقي الحلوى، والتقط بعضهم صورا تذكارية. وبعد حوالي 10 دقائق من بدء الحفل، اقترب صبي يرتدي زيا عسكريا وقبعة على الطراز السوفيتي عليها قوات الدبابات وفتاة ترتدي زيا تنكريا من الرئيس والسيدة الأولى.وكانت أول من استقبل الأطفال، ولاحظت قبعة الصبي، ثم خاطبهم الرئيس الأمريكي وقدّم لهم سلة شوكولاتة. لم يتضح ما قاله ترامب وزوجته للأطفال تحديدا. ثم غادر الصبي والفتاة، اللذان لم يُعرف أسماهما، دون التقاط صورة تذكارية. وقدما إلى الرئيس الأمريكي وزوجته دون مرافقة والديهما