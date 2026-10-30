ترامب يلغي تجمعاته في أيوا وكانساس ويحول الحملة الانتخابية إلى تجمعات هاتفية

وكان من المقرر أن يعقد تجمعين انتخابيين، الأول في كانساس يوم السبت، والآخر في أيوا يوم الأحد. غير أن الجمهورية أعلنت مساء الخميس إلغاء الحضور الشخصي لصالح خوض "سباق سريع لمدة 72 ساعة" عبر تجمعات هاتفية، في خطوة أوضحت اللجنة أنها تستهدف زيادة قدرته على التواصل مع الناخبين على مستوى البلاد.ومن المخطط إقامة هذه الفعاليات الافتراضية في نحو 20 ولاية، مع إمكانية الإعلان عن المزيد لاحقاً.وسافر الرئيس إلى ساوث يوم الخميس للمرة الثانية خلال شهر، في إشارة إلى القلق الجمهوري بشأن قدرة دارلين غراهام على التصدي لتحد قوي من الديمقراطية آني أندروز على مقعد حاسم في .ولم يرسل الناخبون في ساوث كارولينا ديمقراطيا إلى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. لكن أندروز، وهي طبيبة أطفال ترشحت سابقا للكونغرس دون نجاح، تحث الناخبين الذين يسعون للتغيير على "تجربة شيء جديد لمرة واحدة".وقد تلقت هذه الرسالة أصداء في عام انتخابي اتسم بإحباط الناخبين من الاقتصاد وأسعار البنزين والحرب في ، مما يضع الحزب الجمهوري بزعامة ترامب في موقف الدفاع في مناطق نادرا ما اضطروا للتنافس فيها في السنوات الأخيرة.وبالإضافة إلى ساوث كارولينا، يدخل الجمهوريون الأيام الأخيرة من الانتخابات النصفية لهذا العام وهم يخوضون سباقات متقاربة في وكانساس وأوهايو وأيوا وألاسكا. كما يتابع كلا الحزبين عن كثب التطورات في سباق مجلس الشيوخ في .