قتلى بتحطم مروحية تابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة

وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية في البوسنة إن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون جراء تحطم المروحية الإيطالية من طراز سي إتش-47 شينوك في منطقة قرب مدينة برتشكو".وقالت قوة في البوسنة "يوفور" إن تحقيقا يجري في الحادث، وإنها ستعلن مزيدا من المعلومات حال توفرها.ولم تقدم الحكومة الإيطالية أي معلومات عن الوفيات والإصابات، وفقا لما ذكرته وكالة .