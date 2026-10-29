الجيش الأمريكي يطلع ترامب على خيارات عسكرية متعلقة بإيران

اطلع ، اليوم الخميس، على خيارات عسكرية متعلقة بإيران.

ونقلت وول عن مسؤولين أمريكيين، " أطلع الخميس على خيارات عسكرية متعلقة بإيران".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.