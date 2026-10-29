الحرس الثوري يعلن انفجارات وحرائق في 3 ناقلات نفط جنوب مضيق هرمز

ونقلت وكالة " " الإيرانية عن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري قولها إن الحوادث وقعت خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى أن الناقلات تُركت على السواحل الجنوبية للمضيق عقب انفجارها واندلاع النيران فيها.وأضاف البيان أن الناقلات أطفأت أنظمتها الرادارية والملاحية، وتجاهلت تحذيرات البحرية التابعة للحرس الثوري، في محاولة للخروج عبر المسار الذي وصفه البيان بغير القانوني، قبل اصطدامها بألغام بحرية وانفجارها.وذكرت البحرية التابعة للحرس الثوري أن المسار المذكور في "ملوث"، محمّلة مالكي السفن وطواقمها مسؤولية عبور هذه المسارات، كما دعت إلى عدم الانصياع لما وصفته بـ"أوهام سينتكوم" في الافتراضي.وأكد البيان أن أي إجراء استفزازي، قال إنه يجري بدعم من الجيش الأميركي، ويتجاهل قواعد الملاحة في المضيق، سيواجه بحزم.ولم يتضمن البيان، وفق المعلومات الواردة، تفاصيل بشأن أسماء الناقلات أو جنسياتها، كما لم يوضح حجم الأضرار أو ما إذا كانت الحوادث قد أسفرت عن إصابات بشرية.